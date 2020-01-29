Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Министр торговли США Уилбур Росс отменил запланированную поездку в Китай из-за эпидемии коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поездка переносится. Росс будет рад вернуться в Китай в более подходящее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Росс намеревался обсудить с китайскими властями дальнейшие шаги по торговому соглашению между Соединенными Штатами и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временного запрета на полеты из Китая в Соединенные Штаты. Такая мера может быть введена, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV.

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