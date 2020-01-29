Иерусалим, , 04:59 — REGNUM Не менее 22 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными в районе Иерусалима, сообщает агентство «Маан».

Сообщается, что 12 человек пострадали в районе деревни Эль-Азария под Иерусалимом. Большая часть пострадала от слезоточивого газа, распыленного военными Израиля. Еще десять человек были ранены в населенном пункте Эль-Бира. Отмечается, что пятеро из них получили ранения от резиновых пуль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Иерусалимом произошли столкновения между палестинцами и израильскими военнослужащими. Столкновения произошли в ходе акции протеста против опубликованной президентом США Дональдом Трампом сделки по ближневосточному урегулированию.