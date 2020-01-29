Бразилиа, , 04:22 — REGNUM Производство огнестрельного оружия в Индии совместно с местной металлургической группой Jindal Steel организует крупнейший бразильский производитель стрелкового оружия Taurus. Об этом 28 января сообщает газета «Валор экономику».

В совместное предприятие, в котором у индийцев будет 51%, Jindal Steel первоначально вложит 20 млн долларов. Первое производство по технологиям Taurus начнёт выпускать пистолеты и револьверы уже во втором полугодии 2020 года.

Предполагается, что совместное предприятие будет также производить оружие для нужд министерства обороны Индии. Президент Taurus Салезиу Нюс оценивает потребность индийских военных в 500 млн стволов в течение пяти лет.

По информации издания, с 2021 года в Индии в рамках сотрудничества бразильской государственной оборонной компании CBC и индийской SSS Springs должно открыться производство патронов для нужд минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший бразильский производитель Taurus 5 декабря открыл в США новый завод по производству огнестрельного оружия.

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