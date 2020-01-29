Вашингтон, , 04:16 — REGNUM Число контуженных при обстреле американских военных баз в Ираке достигло 50 человек, заявил представитель минобороны США Томас Кэмпбэлл, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Еще у 16 военнослужащих диагностированы черепно-мозговые травмы… На сегодняшнее число травмы получили 50 военнослужащих США», — заявил он.

Он отметил, что 31 человек уже был выписан из госпиталя и вернулся к несению службы. Еще 18 человек эвакуировали для лечения в Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при иранском ударе по американским базам пострадавших не было. Позднее он признал наличие контузий у военнослужащих США, но счет их травмы несерьезными.

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