Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Белый дом изучает предложение президента России Владимира Путина о проведении в 2020 году саммита лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН, заявила глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус на брифинге журналистов.

«Я еще не видела, что предложил президент Путин. Давайте я с этим ознакомлюсь, и мы вернемся к этому», — заявила она.

Дополнительных комментариев по этому вопросу Ортагус не дала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН поддержали Франция и Китай. Напомним, соответствующее предложение Путин выдвинул 23 января. Предполагается, что в саммите будут участвовать лидеры России, Китая, Франции, Великобритании и США.

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