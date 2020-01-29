Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Предложенная Соединёнными Штатами «сделка века» — план по урегулированию на Ближнем Востоке — может быть доработана с учётом предложений Палестины, заявил 28 января старший советник и зять президента США Джаред Кушнер в эфире телеканала CNN.

«Условия не являются окончательными. Это стартовое предложение», — объяснил он.

Кушнер добавил, что детали плана будут прорабатываться в течение двух или трех месяцев, а участие палестинцев в этой работе будет приветствоваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства. Одним из ключевых положений плана, по мнению авторов из Вашингтона, должно стать взаимное признание двух государств.

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