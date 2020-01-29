Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео согласился на дачу показаний по Ирану перед комитетом по иностранным делам палаты представителей американского Конгресса, заявил глава комитета Элиот Энгел.

«Сегодня разговаривал с госсекретарем Помпео, который согласился выступить перед комитетом по иностранным делам на слушаниях по Ирану, Ираку, военным державам и другим темам», — заявил он.

Энгел также пообещал огласить точную дату слушаний в ближайшее время.

Ранее Энгел обратился к Помпео с приглашением выступить перед комитетом Конгресса США. Он заявил, что американские законодатели хотят выяснить подробности ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.