Иерусалим, , 03:20 — REGNUM Палестине будет предоставлена возможность дать ответ по «сделке века», предложенной США для урегулирования конфликта с Израилем, в течение четырёх лет, заявил 28 января журналистам американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

«Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе, — ответил Фридман. — Мы будем предоставлять им данную возможность в течение четырех лет».

По словам Фридмана, условия сделки сформулированы таким образом, чтобы её участники не чувствовали, что на них оказывают давление.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства.

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