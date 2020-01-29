Лима, 29 января 2020, 02:45 — REGNUM Суд в Перу принял постановление, согласно которому оппозиционерка Кейко Фухимори приговаривается к 15 месяцам тюремного заключения, сообщает агентство Reuters.
Соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры, которая продолжает расследование коррупционных преступлений, к которым, как предполагается, причастна и Фухимори. Пока никаких официальных обвинений в ее адрес не было предъявлено.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2019 года лидер оппозиции в Перу Кейко Фухимори вышла из тюрьмы после года заключения. Ее обвиняют в получении средств от бразильской фирмы Odebrecht и отмывании денег.
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