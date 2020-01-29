Москва, , 02:44 — REGNUM Сожаление по поводу объявленного парламентом Нидерландов отказа посетить в феврале в Москву выразили представители российского посольства в Амстердаме, 28 января сообщается в Twitter дипмиссии РФ.

Как отметили дипломаты, голландская сторона уже во второй раз отказывается от возможности наладить диалог с российскими депутатами.

В посольстве подчеркнули, что вина за негативные последствия данного шага ляжет на Нидерланды.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января делегация парламентариев из Нидерландов отменила свой визит в РФ из-за запрета на въезд в Россию депутату голландской партии «Демократы-66» (Д-66) Сьюрду Сьюрдсму, который являлся одним из участников планируемой поездки. Сьюрдсм, рассказавший о решении РФ 28 января, считает, что запрет связан с его критическими оценками в отношении российских властей после авиакатастрофы рейса MH17.

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