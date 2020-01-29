Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Власти Молдавии хотят провести замену водительских удостоверений автовладельцев из ПМР на молдавские удостоверения. Как сообщили в Бюро по «реинтеграции» Молдавии, эту «услугу» Кишинев хочет предоставлять в совместных пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, передает ИА REGNUM.

Это предложение было высказано молдавской стороной на очередной встрече в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе экспертных (рабочих) групп по вопросам развития автотранспорта и дорожной инфраструктуры. «Молдавия может предоставить услугу по изменению водительских прав региона на национальную модель», — заявили в ведомстве.

Ранее Молдавия ввела запрет на пересечение молдавско-украинской границы автотранспортом из ПМР, чтобы «побудить» приднестровцев получать нейтральные номера и молдавские права. Однако, после заявления о введении симметричных мер властями Приднестровья, Молдавии отказалась от блокадных мер.