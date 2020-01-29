Москва, , 02:15 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и лидер СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до начала Второй мировой войны. Свое высказывание политик сделал 28 января в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кравчук попытался пояснить заявление украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР и фашистской Германии развязывании войны. По словам Кравчука, президент подразумевал, что Вторая мировая война могла начаться из-за договора между двумя государствами.

Леонид Кравчук «Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться»

При этом Кравчук не стал уточнять, откуда у него эта информация. Высказывание первого президента Украины удивило присутствующих в студии. Экс-президент также добавил, что Гитлеру «развязали руки» и не стали останавливать его.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в годовщину освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц» в Освенциме президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на Советском Союзе и нацистской Германии. Украинский лидер выразил мнение, что «сговор тоталитарных режимов» привел сначала к мировой войне, а затем и к Холокосту.

Ранее антисоветское заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, несмотря на то, что «Красная Армия в итоге освободила Аушвиц, лагерь мог быть освобожден на полгода раньше».

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