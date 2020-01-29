29 января 2020 | Время чтения 3 мин

Сегодня в Вашингтоне была обнародована «сделка века» президента Трампа. Лидер США и израильский премьер-министр Нетаньяху объявили городу и миру о новом плане урегулирования арабо-израильского конфликта.

Авигдор Эскин, , 01:52 — REGNUM Сегодня в Вашингтоне была обнародована «сделка века» президента Трампа. Лидер США и израильский премьер-министр Нетаньяху объявили городу и миру о новом плане урегулирования арабо-израильского конфликта.

План Трампа для Израиля и Палестины

Итак, Иудея, Самария и Иорданская долина попадают частично под израильский суверенитет немедленно. Арабским жителям этих территорий будет предложено вступить в переговоры о создании государства для них на оставшейся части Иудеи и Самарии (Западного берега). Оно не будет располагать своей армией. Все группировки палестинских боевиков там и в секторе должны будут разоружиться. Объединенный Иерусалим признается столицей Израиля. Вопрос о возможности возвращения беженцев 1948 года и их потомков не рассматривается.

Премьер-министр Израиля едва сдерживал ликование, когда сравнил декларацию президента Трампа о праве Израиля на Иудею и Самарию с признанием государства Израиля президентом Труменом, который был в этом первым среди мировых лидеров. Президент Трамп же не скрывал своего расположения к Израилю, а палестинцев предупредил, что это будет их последний шанс на государство. Помимо независимости после разоружения и отказа от враждебных действий по отношению к Израилю палестинцам предлагается на развитие пятьдесят миллиардов долларов. Это будет вкладом арабских государств в палестинскую экономику и инфраструктуру.

Напомним, что территория Иудеи и Самарии с Иорданской долиной (Западный берег) — древние библейские земли. В новое время там правила Османская империя, а в результате Первой мировой войны вся территория нынешних Израиля и Иордании была захвачена Великобританией. Лига наций поручила ей в 1920 и в 1922 годах создать там еврейское государство.

В 1947 году состоялось голосование в ООН, при котором были признаны еврейское и арабское государство на западной стороне реки Иордан, а на восточной начало существование учрежденное англичанами королевство Иордания. Еврейское государство было создано в 1948 году и выиграло войну за независимость против местного арабского населения и пяти арабских армий, а арабское государство не было создано, ибо территория Иудеи и Самарии была оккупирована Иорданией. Она контролировала ее до 1967 года, когда проиграла ее в ходе войны с Израилем.

Речь идет о шести тысячах квадратных километров. Небольшая территория, но в силу ее исторической и библейской значимости мы слышим о ней бесперемежно. Часто ее называют «оккупированной палестинской территорией», невзирая на то, что называющие себя сегодня палестинцами арабы никогда не располагали там суверенитетом.

Что нам грядущий день готовит?

Это триумф политики Нетаньяху. Признание расширения израильского суверенитета произойдет немедленно. Израиль немедленно получает признание своего присутствия на этих территориях в рамках предложенной карты. Там треть территории, приблизительно, отдается Израилю немедленно, а две трети предлагаются палестинцам.

Иными словами, Израиль получает под свой суверенитет часть спорных территорий немедленно, а его арабские соседи могут начать переговоры о предоставлении им государственного статуса на оставшихся землях. Как мы уже сообщили, президент Трамп назвал это их «последним шансом». Бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эвен говаривал, что палестинцы никогда не упускают шанса упустить шанс. Вот и на этот раз они поспешили уже отвергнуть план Дональда Трампа.

А это значит, что в ближайшие годы вся эта территория окажется постепенно под израильским суверенитетом. Скорее всего, арабским жителям вернут их иорданское гражданство. И тогда жизнь там может нормализоваться.

Сейчас пугают страшным арабским бунтом. Мы никогда не можем исключать активизации террористических вылазок. Но при отсутствии арабской и международной поддержки они едва ли пойдут на массовое кровопролитие. Скорее всего, они пойдут на мирное сосуществование, смирившись с поражением на данном этапе.

Кстати, Биньямин Нетаньяху немедленно летит в Москву, чтобы обсудить последние события с президентом Путиным. Можно ожидать от Москвы нейтральной позиции по отношению к этому плану. Что приравняют в Иерусалиме к поддержке.

Иерусалим