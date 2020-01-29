Анкара, , 01:35 — REGNUM Митинги против предложенной американским лидером Дональдом Трампом так называемой «сделки века» по ближневосточному урегулированию проходят у диппредставительств США в столице Турции Анкаре и в Стамбуле, сообщает агентство Anadolu.

В митингах принимают участие и члены турецких исламских партий. Они скандируют «Аллах акбар» и «Будь проклят Израиль». Участники демонстраций критикуют предложенный Трампом план и политику Израиля в отношении палестинских земель. Информации о столкновениях с полицией не поступало.

Читайте также:Анкара назвала «сделку века» мертворождённой

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Турции назвал предложенный президентом США Дональдом Трампом план по ближневосточному урегулированию «мертворожденным». Турция считает, что план в первую очередь нацелен на аннексию Израилем палестинских земель и нарушение прав живущих там палестинцев.

Читайте ранее в этом сюжете: США запретили своим дипломатам ходить в Старый город Иерусалима