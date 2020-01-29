Амстердам, , 01:35 — REGNUM Запрет на въезд в Россию, который был введен в отношении одного из депутатов голландского парламента, спровоцировал отмену визита в РФ делегации парламентариев из Нидерландов. Об этом 28 января сообщает Информационное агентство Нидерландов ANP.

Поездка должна была состояться в конце февраля. Она должна была стать первой с 2008 года. Решение о его отмене принял комитет голландского парламента по международным делам. Депутаты объявили, что РФ не имеет право влиять на состав делегации.

Напомним, 28 января голландский депутат от лево-либеральной партии «Демократы-66» (Д-66) Сьюрд Сьюрдсма заявил, что ему был запрещен въезд на территорию России. Он выразил мнение, что решение РФ связано с его критикой в отношении российских властей после крушения рейса MH17. Сьюрдсма входит в список делегации парламентариев, которые должны были посетить РФ.

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