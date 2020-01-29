Москва, , 01:08 — REGNUM Распределение обязанностей между вице-премьерами в новом правительстве России завершено, соответствующее заявление 28 января распространила пресс-служба ведомства.

«Председатель правительства утвердил распределение обязанностей», — говорится в сообщении.

В соответствии с представленным списком, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти, связанную с развитием и реализацией национальных проектов, а также с финансовой, кредитной и денежной политикой, работой финансовых рынков, инвестиционной политикой.

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Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет координировать разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом.

Виктория Абрамченко в должности вице-премьера будет курировать вопросы развития агропромышленного комплекса (АПК), экологии и недвижимости.

Вице-премьер Алексей Оверчук будет курировать участие РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сотрудничество с государствами — участниками СНГ, государственную политику в сфере международных отношений РФ.

Полный список обязанностей представлен на официальном сайте правительства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и новых назначениях в руководстве аппарата правительства России.

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