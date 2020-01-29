Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Соединенные Штаты запретили сотрудникам своих диппредставительств посещать Старый город Иерусалима по соображениям безопасности, сообщает пресс-служба американского посольства в Израиле.

Запрет связан с появлением призывов к демонстрациям после публикации так называемой «сделки века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Отмечается, что американским дипломатам предписано избегать мест массовых скоплений людей и сохранять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал детали плана ближневосточного урегулирования. Согласно плану, новой столицей Палестины должен стать пригород Иерусаима Абу-Дис. Президент Палестины Махмуд Аббас уже заявил, что предлагаемый США план ближневосточного урегулирования будет отправлен в «мусорную корзину истории».

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