Брюссель, , 00:51 — REGNUM Предложенная Соединёнными Штатами «сделка века» между Израилем и Палестиной позволит возобновить усилия, направленные на решение конфликта между сторонами, заявил 28 января уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель.

По его словам, в Евросоюзе изучат и оценят выдвинутые американцами предложения.

«Это будет сделано на основе известной позиции ЕС и его твердой и единой приверженности переговорному и жизнеспособному решению на основе сосуществования двух государств», — говорится в заявлении Борреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства.

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