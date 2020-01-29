Вашингтон, , 00:47 — REGNUM «Сделкой позора» назвали в ливанской шиитской партии «Хезболла» план ближневосточного урегулирования, представленный президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении партии, 28 января передает телеканал Al Manar.

В заявлении говорится, что предложенный Трампом план был выдвинут при соучастии ряда арабских режимов, предавших Палестину. По мнению составителей заявления, закрепленное в проекте положение о расселении палестинских беженцев «лишит их законного права на возвращение к родным очагам».

Отмечается, что этот шаг Вашингтона будет иметь также самые пагубные последствия и для других арабских народов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представили так называемую сделку века — проект мирного палестино-израильского урегулирования. В плане предлагаются изменение границ Израиля и Палестины, а также смена столицы палестинского государства.

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