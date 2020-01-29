Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Бесстыдным переписыванием истории назвали в посольстве РФ в Вашингтоне заявления посольства США в Дании о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау якобы освободили американские солдаты. Соответствующая запись 28 января опубликована на официальной странице российского посольства в Twitter.

«Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? — говорится в сообщении. — Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау — солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь «заменить» их на американских солдат».

Ранее похожее заявление в журнале Spiegel прокомментировал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. По его мнению, ложь об освобождении Освенцима говорит о страхе перед памятью о СССР, Коммунистической партии, Красной армии, советском строе, победивших нацизм — квинтэссенцию власти крупного капитала, взявшего на вооружение идею «национального величия».

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