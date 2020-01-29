Москва, , 00:27 — REGNUM Знаковым событием, завершающим процесс возвращения России в Парламентскую Ассамблею Совета Европа на правах её полноправного участника, назвала депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») избрание Петра Толстого вице-спикером ПАСЕ.

«Ещё вчера казалось, что наши недруги не оставят попыток и дальше дискриминировать Россию, что наше участие в работе этого органа будет под вопросом.

Однако сегодня все препоны преодолены, и права России закреплены избранием представляющего нашу страну вице-спикера», — считает депутат.

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