Банги, , 00:21 — REGNUM Около 40 человек погибли в результате столкновений вооруженных группировок в Центрально-Африканской Республике за прошедшие выходные, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что вооруженные столкновения произошли между этническими группировками на востоке ЦАР. По различным данным, погибли не менее 38−41 человек, однако врачи отмечают, что число погибших может вырасти и до 50. Отмечается, что ситуация в регионе немного стабилизировалась после прибытия миротворцев в регион.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года около 40 человек в ЦАР погибли в результате стычек между бандитами и торговцами. Члены преступной группировки тогда сожгли несколько магазинов мелких предпринимателей.

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