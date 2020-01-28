Рамалла , , 23:58 — REGNUM Двенадцать палестинцев получили травмы и ранения в результате столкновений с израильскими силовиками в районе Иерусалима, сообщает 28 января агентство РИА Новости со ссылкой на представителя организации Красного полумесяца Эраб аль-Фукаху.

По её данным, два палестинца госпитализированы, а всего 12 человек пострадали от слезоточивого газа, применённого израильскими силовиками в районе аль-Эзарии в окрестностях Иерусалима.

Стоит отметить, что столкновения палестинцев с израильскими полицейскими и военными начались в ходе акций протеста против заявленного президентом США Дональдом Трампом плана палестино-израильского урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на разработанный администрацией США план палестино-израильского урегулирования, называемый в Вашингтоне «Сделкой века», ХАМАС, власти палестинской автономии и МИД Ирана уже заявили о его категорическом неприятии.

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