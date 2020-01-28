Рамалла , , 23:49 — REGNUM Только при посредничестве России, ООН и ЕС Палестина допускает США в качестве посредника на переговорах с Израилем, заявил 28 января президент Палестины Махмуд Аббас в эфире палестинского телевидения.

После заявления Вашингтона о деталях так называемой сделки века, в которой США прописывают условия для начала переговоров Израиля с Палестиной, Аббас сказал: одностороннего посредничества Штатов он не допустит.

Аббас «Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой «четвёрки».

Он пояснил, что в четвёрку, помимо США, входят Россия, Европейский союз и ООН.

Напомним, Вашингтон своей «сделкой века» фактически оспаривает ключевые положения, закреплённые решениями ООН по Ближнему Востоку, в частности по Палестине и Сирии.

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