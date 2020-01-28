Минск, , 23:44 — REGNUM Александр Лукашенко поручил сформировать и срочно направить в Китай самолёт с наиболее необходимой медицинской помощью в борьбе коронавирусом. Об этом говорится в поручении белорусского лидера, сообщает государственное телевидение Белоруссии.

Сообщается о грузе белорусского ИЛ-76МД. Это лекарства, средства индивидуальной защиты (маски, халаты и перчатки), средства дезинфекции и иные изделия медицинского назначения, которые КНР экспортирует в постсоветскую республику.

Минздрав Белоруссии тоже сможет принять участие в спасении китайцев от коронавируса — вопрос об этом в Минске решается. Не исключено, что руководству министерства придётся вылететь в Китай.

МИД КНР не сообщает о запросах к Белоруссии оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Правительство Китая заверяет, что располагает достаточными силами и средствами для борьбы с опасным заболеванием, которое не приняло характер эпидемии.

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