Великий Новгород, , 23:43 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ситуацию со строительством детских садов в Великом Новгороде, на которую в ходе поездки в регион 28 января обратил особое внимание полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«К сожалению, строительство детских садов в Великом Новгороде стало той самой «ложкой дёгтя, которая способна испортить бочку мёда». У нас есть успехи в дорожной сфере, сфере культуры, в школах появляется современное оборудование, ремонтируются социальные объекты. Но…» — говорится в сообщении губернатора Новгородской области.

Губернатор сообщил, что полпред побывал на стройплощадке детского сада в «Ивушках».

»Задача провести анализ причин затягивания строительства с целью недопущения повторения подобных ситуаций в будущем уже поставлена», — отметил Андрей Никитин.

Он также сообщил, что Александр Гуцан пообещал приехать в регион вновь в начале июня, «когда детский сад будет построен».

Отметим, что полпред посетил не самый проблемный детский сад. Всего в Великом Новгороде возводятся три новых учреждения для дошкольников, при этом наибольшие отставания — на стройке в Псковском микрорайоне на улице Речной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все три детских сада изначально планировалось сдать в эксплуатацию в 2019 году, но ни на одном из объектов установленные сроки не были выдержаны, а стройка на улице Речной и вовсе была остановлена, контракт с подрядчиком расторгнут.

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