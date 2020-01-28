Рамалла , , 23:42 — REGNUM Настанет время, когда Вашингтону придётся признать палестинское государство с территориями в границах 1967 года, заявил 28 января президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя опубликованный Белым домом план по урегулированию палестино-израильского конфликта.

«Придет время, когда Америке придётся согласиться в Совете Безопасности ООН с существованием независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года», — сказал Аббас.

Напомним, Махмуд Аббас имеет в виду границы Палестины, существовавшие до Шестидневной войны 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США и президент Дональд Трамп 28 января представили план палестино-израильского урегулирования, называя документ «сделкой века».

Палестинская автономия, движение ХАМАС и МИД Ирана уже сделали заявления о своём несогласии с этими планами Вашингтона.

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