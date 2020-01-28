Рамалла , , 23:36 — REGNUM Так называемая сделка века — это заговор, попытка окончательно решить палестинский вопрос, заявил 28 января президент Палестины Махмуд Аббас в эфире палестинского телевидения.

Комментируя американский проект по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который 28 января раскрыл президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, Аббас заявил:

«Иерусалим не продаётся, и ваш заговор не пройдёт».

Палестинский президент отметил, что Вашингтон использовал в своём плане урегулирования декларацию Бальфура, предусматривающую создание национального очага для евреев в Палестине. Эта концепция, отметил Аббас, реализована не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восторженно «сделку века» пока восприняли только в Израиле.

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