Великий Новгород, , 23:33 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан в ходе рабочей поездки в Великий Новгород сегодня, 28 января, назвал «особенно острым» вопрос в отношении детских садов в областном центре, которые не были достроены в установленные сроки. Как сообщает пресс-служба полпредства, Александр Гуцан с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным побывали на стройплощадке детского сада на 190 мест, который не был сдан в октябре 2019 года, как планировалось ранее.

«Проблемы возникают всегда — задача их оперативно решать. Такое нарушение срока сдачи детского сада для многих семей является катастрофическим», — заявил полномочный представитель президента.

Он подчеркнул, что рядом со строящимся детским садом — «большой современный жилой комплекс, где проживает огромное количество граждан, у которых есть дети».

Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО «Для них детский сад, объект, необходимый в первую очередь. К 1 июня садик должен быть построен, и 1 сентября в него уже должны пойти дети».

Со сдачей этого детского сада в городе появятся дополнительные места для детей в возрасте от 2 месяцев до трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все три новых детских сада, которые изначально планировалось построить в Великом Новгороде в 2019 году, не были достроены в установленные сроки. Городские власти объяснили это недобросовестностью подрядчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Великого Новгорода ищут нового подрядчика для проблемного детсада

Читайте развитие сюжета: Недостроенные детсады стали «ложкой дёгтя» для новгородского губернатора