Берлин, , 23:29 — REGNUM План президента США Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке вызывает много вопросов, заявил 28 января министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, МИД ФРГ будет обсуждать этот план со своими партнёрами по Евросоюзу.

«Помимо прочего, это вопрос о способах вовлечения сторон конфликта в переговорный процесс, а также о соответствии плана США международно признанным нормам и правовым принципам», — процитировал слова Мааса МИД Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация действующего президента США Дональда Трампа 28 января опубликовала план палестино-израильского урегулирования, охарактеризовав его как «сделку века».

Руководство Палестины, движения ХАМАС и МИД Ирана уже сделали заявления о категорически отрицательном отношении к заявленным планам США.

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