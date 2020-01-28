Тегеран, , 23:26 — REGNUM Власти Исламской Республики Иран поддержали народ и руководство Палестины в противодействии американской «сделке века». Об этом сегодня, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

«С нашей точки зрения, «сделка века» является не чем иным, как «предательством века» и игнорированием прав палестинского народа», — сказал Мусави.

Он подчеркнул, что Тегеран полностью поддерживает народ Палестины и руководство этой страны в их несогласии и отважном сопротивлении злонамеренному проекту режима Трампа.