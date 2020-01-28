Анкара, , 23:21 — REGNUM Американская инициатива, называемая сделкой века, является попыткой узаконить отъём земель в пользу Израиля, говорится в официальном сообщении МИД Турции от 28 января.

Анкара назвала попытку по-американски урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке «мертворождённой». Американский план — это не урегулирование, отмечают в Турции.

«Он является планом аннексии, нацеленным на узурпацию палестинских земель и на разрушение идеи существования двух государств», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Палестина не намерена признавать «сделку века», а вот Израиль готов принять её как основу для дальнейшей политики в регионе.

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