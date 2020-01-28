Тегеран, , 23:10 — REGNUM Предложенная Вашингтоном «сделка века», нацеленная на палестино-израильское урегулирование, обречена на провал и является «злобным проектом», заявил 28 января официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, Тегеран готов противодействовать реализации этого плана США.

«Подобного рода злобные проекты обречены на провал», — сказал Аббас Мусави и пояснил, что за этим планом скрывается «заговор против исламского мира».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США 28 января представила план палестино-израильского урегулирования под наименованием «Сделка века».

Руководство Палестины уже заявило о категорическом неприятии этих предложений США.