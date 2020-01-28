Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Военные США сообщили об извлечении тел пилотов из рухнувшего в афганской провинции Газни бомбардировщика E-11A, 28 января сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению Пентагона, местные общины «с уважением отнеслись к останкам» двоих пилотов самолета. Также в руках военных США оказались «черные ящики» самолета.

В заявлении отмечается, что военные США не видят «никаких признаков того, что крушение было вызвано вражеским огнем», что утверждается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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