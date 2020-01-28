Ташкент, , 23:07 — REGNUM Узбекистан намерен обеспечить рост потока иностранных туристов до 7,5 миллиона в текущем году, до 10 миллионов в 2022 году и до 12 миллионов — в 2025-м, говорилось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«За счет этого экспорт туристических услуг будет доведен до 1,5 миллиарда долларов в текущем году и до 3 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет», — отмечалось на совещании.

Подчеркивалось, что туристы предпочитают посещать те страны, время полета до которых не превышает 5 часов.

«Вокруг нашей страны в этом радиусе расположены около 60 государств и население в 3 миллиарда человек. Из них ежегодно путешествуют почти 360 миллионов человек. Это — огромный рынок туризма», — отметил президент.

В связи с этим глава Узбекистана поручил увеличить число гостиниц в стране до 1,7 тысячи в нынешнем году и до 3 тысяч в течение ближайших 5 лет, а число семейных гостевых домов до 2 тысяч.

«За счет этого планируется создавать ежегодно не менее 30 тысяч новых рабочих мест в сфере туризма», — отмечалось на совещании.

На мероприятии Государственному комитету по развитию туризма и Министерству культуры поручено довести число объектов, включенных в туристические маршруты, до 800 в нынешнем и до 2,5 тысячи к 2025 году.

Также говорилось о том, что обоснованные нарекания у пассажиров вызывают низкое качество сервиса в самолетах и поездах, дорогие билеты, вследствие этого многие выбирают услуги иностранных перевозчиков, а отечественные железнодорожные и воздушные маршруты не выдерживают конкуренции.

В связи с этим, Министерству транспорта и Госкомтуризма даны указания по эффективному использованию режима «открытое небо», внедренного в 4 аэропортах страны, открытию новых авиарейсов, увеличению числа скоростных поездов, снижению цен на билеты.

Затронуты также вопросы развития придорожной туристской инфраструктуры, реализации проектов «Туристическое село», «Туристический аул» и «Туристическая махалля».