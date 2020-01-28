Рамалла , , 22:59 — REGNUM «Сделка века», предлагаемая Вашингтоном для палестинцев, будет отправлена в «мусорную корзину истории», заявил 28 января президент Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Махмуд Аббас World Economic Forum

Он подчеркнул, что «Иерусалим не продаётся», а «сделка века» не пройдёт, и палестинский народ отправит её в мусорную корзину истории».

«Мы говорим «нет, нет, нет» «сделке века», — подчеркнул Махмуд Аббас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Палестине лидеры автономии и движения ХАМАС расценили «сделку века» США как план ликвидации палестинского государства.

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