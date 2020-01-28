Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Столицей Палестины, согласно «сделке века», должен стать пригород Иерусалима Абу-Дис, передаёт 28 января Kan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп обнародовал 28 января в Белом доме детали плана ближневосточного урегулирования.

Согласно этому плану — так называемой сделке века — Иерусалим должен остаться столицей Израиля, несмотря на то, что Палестина считает этот город частично своим.

Также планом признаётся законность поселений израильтян на Западном берегу реки Иордан и принадлежность Израилю Иорданской долины и сирийских Голанских высот.

За всё это Палестина получает, согласно плану, признание своей государственности со стороны США и Израиля.

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