Страсбург, Франция, , 22:47 — REGNUM Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович поддержала намерение исполнительного директора МИА Россия сегодня Кирилла Вышинского заниматься защитой прав журналистов, так как он лично испытал на себе несправедливость и притеснения.

Об этом Вышинский рассказал 28 января агентству РИА Новости.

«С ее точки зрения, важно, чтобы люди, которые сами оказались в ситуации, когда они почувствовали на себе неправомерное, несправедливое отношение к журналисту, чтобы они приняли активное участие в защите и поддержке журналистов, где бы ни ущемлялись их права», — рассказал Кирилл Вышинский журналистам.

При этом Вышинский пояснил, что его визит и выступление в ПАСЕ обусловлены необходимостью освещать реальные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты.

«Поэтому, конечно, я считаю, что госпожа Миятович правильно поняла цель нашего визита — возвысить свой голос, сказать слова в защиту наших коллег, в каких бы странах с ними ни творились несправедливые вещи: Украина, Эстония, Франция, я уже повторял, что у меня имеется 12-страничное досье на эту тему, связанное, в том числе, с нашими коллегами по Спутнику», — цитирует слова Кирилла Вышинского агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сильное давление на российские СМИ оказывается в странах Прибалтики и на Украине.

Напомним, Украина официально признана самой опасной для журналистов страной, а власти Эстонии в декабре 2019 года под угрозой уголовного преследования вынуждали журналистов Sputnik Эстония уволиться и прекратить трудовое сотрудничество.

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