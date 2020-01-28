Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, согласно «сделке века», законны, заявил 28 января представитель Белого дома, сообщает Reuters.

Комментируя план по урегулированию арабо-израильского конфликта, предложенный президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, представитель администрации главы США отметил: нужно признать право израильских поселенцев на проживание на Западном берегу Иордана.

По его мнению, которое отражает позицию Белого дома, такой подход к проблеме поселений на Западном берегу Иордана «остановит дальнейшее расширение поселений в будущем».

Напомним, Трамп признал законными поселения израильтян на Западном берегу Иордана ещё в конце прошлого года. Речь идёт о поселениях в Иудее и Самарии — территории, являющейся частью Палестины.

ООН считает эти территории оккупированными Израилем. 28 января Трамп обнародовал «сделку века», в которой признаёт израильскими также сирийские Голанские высоты.

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