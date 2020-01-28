Вашингтон, , 22:24 — REGNUM План США по ближневосточному урегулированию, также называемый «большой сделкой», содержит пункт по предоставлению палестинской автономии доступа к инфраструктуре израильских средиземноморских портов Ашдод и Хайфа, сообщается в пояснениях Вашингтона к плану мирного урегулирования на Ближнем Востоке, опубликованных 28 января.

Кроме того, в Вашингтоне утверждают, что палестинцы получат разрешение создать курорт на северном побережье Мёртвого моря и «сельхозпроекты» в долине реки Иордан.

При этом Иорданская долина останется под фактическим контролем Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме представил план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, заявив, что это может быть последним шансом палестинцев на своё государство.

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