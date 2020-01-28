Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Сирийская территория Голанские высоты должна быть признана территорией Израиля, согласно предложенной американским президентом Дональдом Трампом так называемой сделке века.

Трамп опубликовал в Twitter «свою» карту Ближнего Востока. Голанские высоты здесь находятся в границах Израиля.

Напомним, восточная часть Голанских высот является сирийской территорией, но ни Израиль, ни США не признают это. Совет Безопасности ООН признаёт эту территорию частью Сирии.

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