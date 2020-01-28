Рамалла , 28 января 2020, 22:03 — REGNUM Инициатива США лишить Палестину части Иерусалима бесполезна, написал 28 января официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в Twitter.
Комментируя обнародование американским президентом Дональдом Трампом деталей так называемой сделки века, согласно которой Иерусалим — исключительная территория Израиля, Зухри написал, что план Вашингтона «не стоит и чернил, которыми он написан».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение ХАМАС, согласно «сделке века», должно быть разоружено. Палестинское руководствовосприняло эту американскую инициативу как намерение ликвидировать Палестину как национальный проект.