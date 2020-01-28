Рамалла , , 22:03 — REGNUM Инициатива США лишить Палестину части Иерусалима бесполезна, написал 28 января официальный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри в Twitter.

Комментируя обнародование американским президентом Дональдом Трампом деталей так называемой сделки века, согласно которой Иерусалим — исключительная территория Израиля, Зухри написал, что план Вашингтона «не стоит и чернил, которыми он написан».

Зухри «Палестина и Иерусалим останутся нашими, а Трамп и его сделка пойдут на свалку истории».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение ХАМАС, согласно «сделке века», должно быть разоружено. Палестинское руководствовосприняло эту американскую инициативу как намерение ликвидировать Палестину как национальный проект.