Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Власти США выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы в Иерусалиме при посредничестве Иордании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Израиль будет тесно работать с прекрасным человеком, королем Иордании, чтобы убедиться, что статус-кво Храмовой горы будет сохранен», — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что будут предприняты самые «строгие меры» для того, чтобы мусульмане могли мирно посещать это святое место.

Напомним, что Трамп готовит так называемую «сделку века», касающуюся палестино-израильского урегулирования. Согласно имеющимся данным, Трамп предлагает признать суверенитет Израиля над большей частью Иорданской долины, оставить Иерусалим неделимой столицей Израиля. Палестине за такие немыслимые уступки предлагается $50 млрд экономической помощи и признание их государства.

Палестинские движения ФАТХ и ХАМАС уже заявили, что ни на какую «сделку века» они не пойдут, и призвали палестинцев к массовым протестам.