Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Разоружение палестинской группировки ХАМАС предусматривает так называемая сделка века, сообщил 28 января журналистам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Комментируя предложенный американским президентом Дональдом Трампом план урегулирования арабо-израильского конфликта, Нетаньяху отметил, что ХАМАС как группировки существовать не должно.

Он указал, что, соответственно, план Трампа предусматривает разоружение сектора Газа, где базируется ХАМАС — «Исламское движение сопротивления», созданное арабами Палестины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху, заслушав план Трампа, прозванный «сделкой века», заявил, что считает его пригодным в качестве основы для переговоров с Палестиной.

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