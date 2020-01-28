Рамалла , , 21:40 — REGNUM Провозглашённая США «сделка века» имеет своей целью ликвидацию палестинской национальной автономии, заявил 28 января глава политического руководства ХАМАС Исмаил Хания в ходе телефонного разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Об этом сообщило информационное агентство ВАФА.

«Хания призвал отбросить все разногласия и встать против плана по ликвидации палестинского национального проекта», — цитирует ВАФА заявление Хании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «сделка века», предложенная президентом США Дональдом Трампом, поможет урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

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