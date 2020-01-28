Москва, , 21:31 — REGNUM Избрание Петра Толстого на пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пётр Толстой последовательно отстаивает интересы нашей страны на международных площадках», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин напомнил, что в 2019 году Толстой активно участвовал в переговорах по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ и сейчас работает как глава российской делегации.

«Избрание Петра Олеговича на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы позволит развивать Ассамблею как реальную межпарламентскую площадку для конструктивного диалога», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Пётр Толстой избран заместителем председателя ПАСЕ. Согласно итогам голосования, за его кандидатуру проголосовали 132 члена ассамблеи, 117 — против.

До сегодняшнего дня нельзя было нашу работу на площадках Совета Европы считать полной и всеобъемлющей, отметил Толстой.

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