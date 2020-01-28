Брюссель, 28 января 2020, 21:30 — REGNUM О намерении побывать на линии соприкосновения в Донбассе сообщил 28 января журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии по итогам прошедшего в Брюсселе заседания Совета ассоциации ЕС — Украина.
Напомним, шестое заседание Совета ассоциации ЕС — Украина состоялось 28 января. Украину представлял премьер-министр Алексей Гончарук. Главная тема встречи — урегулирование ситуации в Донбассе.
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