Ашхабад, , 21:25 — REGNUM В Туркмении проходит шестое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств, посвященное вопросам безопасности мореплавания на Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

В мероприятии участвуют туркменские, российские, азербайджанские и иранские эксперты, а также представители Института Каспийского моря, министерства иностранных дел, министерства промышленности и коммуникаций и других государственных ведомств Туркмении.

Делегаты обсуждают проект Протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспии, имеющий, как отмечают в туркменском внешнеполитическом ведомстве, особое значение для дальнейшего развитии сотрудничества Туркмении с прикаспийскими странами.