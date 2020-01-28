Хмеймим, Сирия, , 21:22 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, действующие в Идлибской зоне деэскалации, 62 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, заявил 28 января на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По данным российского Центра, за сутки обстрелу боевиков подверглись 30 населенных пунктов на территории сирийских провинций Хама, Алеппо, Латакия и Идлиб.

Напомним, 12 января по договоренности России и Турции в зоне «Идлиб» было объявлено о прекращении огня. Тем не менее боевики и террористы ежедневно нарушали это соглашение, обстреливая сирийских военных и населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответные действия армии Сирии направлены на подавление источников провокаций в Идлибе.

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