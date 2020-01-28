Киев, , 21:22 — REGNUM Креатив в налогообложении у партии Зеленского «Слуга народа» «просто невероятный», заявил 28 января политолог Виталий Бала.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно — в Верховной раде зарегистрирован законопроект о введении НДС на услуги ряда западных интернет-корпораций, в частности, Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix. Интересно, что законопроект был внесен в парламент еще в декабре 2019 года, однако СМИ на него обратили внимание только сейчас.

«Неужели именно эти налоги спасут ситуацию в Украине? А с олигархами уже разобрались?» — задает риторический вопрос Бала.

По его мнению, увеличение таких налогов, которые в основном будут платить потребители, точно не улучшат экономическую ситуацию в стране.